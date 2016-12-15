10:45

Английские фанаты с «гарантией 100%» станут мишенью для российских футбольных хулиганов на ЧМ-2018, пишет The Guardian.

Такие заявления прозвучат в документальном фильме, который выйдет на BBC2 вечером 16 февраля, уточняет The Guardian.

В программе футбольные хулиганы пообещали, что для кого-то ЧМ-2018 «будет праздником футбола, а для кого-то – фестивалем насилия».

Также BBC2 покажет интервью с болельщиком московского «Спартака» Василием Степановым, известным как Вася Киллер, а также с одним из лидеров группировки Orel Butchers по имени Денис.

Он в сюжете BBC2 дает английским фанатам совет, чтобы те «находились в окружении семьи или детей», передает The Guardian.

«Если вы будете со своим другом мужского пола, будьте готовы получить под зад ногой», – приводит газета слова фаната.

Во Франции во время Евро-2016 произошли столкновения российских и английских фанатов, после которых из страны выслали несколько десятков болельщиков сборной РФ. Нескольких россиян задержали, двое из них получили 15 и 18 месяцев тюрьмы.

The Daily Mirror называла Васю Киллера одним из организаторов беспорядков. Степанов заявлял, что планирует подать на газету в суд из-за этой публикации.