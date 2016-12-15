11:26

Укрепление рубля является серьезным минусом для экспортного потенциала России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев, передает ТАСС.

«То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус и не только для сельского хозяйства – и для промышленности, и для многих других секторов экономики», – сказал министр.

По словам Ткачева, доллар по 57 рублей – «не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике». Он пояснил, что внутренние цены на зерно снижаются, в частности, из-за укрепления российской валюты.

Утром 15 февраля на торгах Московской биржи основные мировые валюты в очередной раз обновили минимумы за 1,5 года. Курс доллара упал ниже 57 рублей, а евро – ниже 60 рублей. После этого курс рубля резко упал на фоне сообщений, что президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным может обсудить тему укрепления национальной валюты.

По итогам торгов 15 февраля курс доллара вырос на 17 копеек до 57,28 рубля, а евро прибавил 20 копеек и достиг 60,6 рубля. Днем 16 февраля валюта РФ снова укрепилась: к 11:20 мск биржевой курс доллара снизился на 17 копеек до 57,1 рубля, а евро – на 4 копейки до 60,68 рубля.