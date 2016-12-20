В марте 1989 года мы с Евгением Григорьевичем Ясиным опубликовали если не первую, то одну из первых в Советском Союзе статей, где сказали, что пора вводить в стране налоговую систему. В СССР было три налога – подоходный, на бездетность и акцизы, все остальные доходы в казну собирались с помощью индивидуальных фискальных нормативов. Мы говорили о том, что у налогов есть стимулирующая функция, которая может позволять государству проводить «тонкую настройку системы» и достигать тех или иных целей. С тех пор много воды утекло. Я побывал в должности замминистра финансов и среди других вопросов отвечал за налоговую систему и бюджетное планирование. Тогда я на своей шкуре понял, что все-таки главное в налогах – это доходы бюджета. Чуть позже, будучи зампредом Центробанка, я изнутри наблюдал, как страна вверглась в тяжелейший финансовый кризис в августе 1998-го, основной причиной которого стала неспособность государства научиться собирать налоги.

Предложение нового министра экономики Максима Орешкина об очередном налоговом маневре, с одной стороны, меня порадовало – раз министр говорит о стимулирующей функции налогов, значит, книжки он читал правильные. Но, с другой стороны, его предложения порождают больше вопросов, чем ответов. Это значит, что пока министром больше движет тщеславие и вера в то, что главную проблему российской экономики – перезапуск экономического роста – можно решить с помощью одного чудодейственного рецепта, своеобразного философского камня. Просто нужно его найти, сделать то, что другим министрам сделать не удалось!