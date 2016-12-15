11:49

Полиция Малайзии задержала еще одного подозреваемого по делу об убийстве сводного брата главы Северной Кореи Ким Чен Ына – Ким Чен Нама. Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным полиции, речь идет о 26-летнем подданном Малайзии – друге второй ранее задержанной по делу женщины (у которой был при себе индонезийский паспорт). Его имя не называется.

Ранее малайзийская полиция сообщала, что в связи с расследованием задержаны две женщины: одна из них гражданка Мьянмы (по данным Reuters, у нее был вьетнамский паспорт), у второй имеется паспорт Индонезии. Источники газеты Telegraph утверждали, что к убийству Ким Чен Нама причастны две женщины – секретные агенты из Вьетнама.

В МИД Индонезии 16 февраля подтвердили задержание гражданки страны в связи с убийством брата лидера КНДР, передает Reuters.

Об убийстве Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура стало известно 14 февраля. Сообщалось, что он умер по дороге в больницу после того, как был отравлен – по разным данным, с помощью игл или платка.

15 февраля малайзийские судмедэксперты провели вскрытие тела Ким Чен Нама; его результаты пока не обнародованы. По данным Reuters, вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди заявил, что после проведения всех следственных процедур тело Ким Чен Нама может быть передано Северной Корее.