12:01

Бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Михеев, которого объявили в розыск по делу о мошенничестве, находится в Москве. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь волгоградского отделения партии Наталья Анохина.

«Мы с Олегом Леонидовичем недавно говорили по Viber. Он мне заявил буквально следующее: “Говори всем однозначно, что дело было возбуждено незаконно, велось незаконно, а теперь его и завершают незаконно”. Он сейчас находится в Москве. Сказал, что кто хочет, тот его найдет», – сказала Анохина.

О том, что Михеева объявили в федеральный розыск, сообщил «Коммерсантъ». Экс-депутат, как пояснили газете в Волгоградском областном суде, не подписал обвинительное заключение по своему делу.

Дело по статье мошенничество на Михеева завели в 2013 году. По версии следствия, он пытался похитить 1,2 млрд рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.

Связаться с Михеевым газете не удалось, на его телефоне включался автоответчик, адвокаты бывшего депутата не были доступны для комментариев. На сайте волгоградского отделения СР размещено обращение Михеева, где он называет уголовное дело незаконным.