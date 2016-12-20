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Лидирующий российский производитель лекарств «Фармстандарт», выпускающий, среди прочего, «Арбидол», стал инвестором компании Genotek, которая занимается исследованиями ДНК. Об этом сообщается в пресс-релизе Genotek, поступившем в Republic.

Объем инвестиций составляет $1 млн. Полученные средства будут направлены на развитие фармакогенетического направления центра Genotek. В дальнейшем стороны намерены запустить совместные проекты по разработке персонализированных лекарственных препаратов в соответствии с особенностями генома.

Председатель совета директоров и исполнительный директор «Фармстандарта» Виктор Харитонин также вошел в состав совета директоров Genotek. Участником совета также является бывший глава администрации президента РФ Александр Волошин, который стал инвестором Genotek в начале 2016 года.

В феврале прошлого года Genotek привлекла средства в размере $2 млн. Кроме Волошина, еще одним основным инвестором стал генеральный директор агрохолдинга «Русагро» Максим Басов. Эти инвестиции позволили Genotek построить высокотехнологичную лабораторию.

Genotek была основана в 2010 году выпускниками МГУ Артемом Елмуратовым, Валерием Ильинским и Кириллом Петренко. Сейчас это единственная в России компания, предоставляющая услугу полногеномного секвенирования. Кроме собственной лаборатории в Москве, у Genotek есть дополнительные офисы в США, Казахстане и на Кипре.