12:24

За возвращение визового режима с Белоруссией высказались 78% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Только 16% респондентов считают, что граница между странами должна сохраниться только в качестве формальности.

Более половины участников опроса (56%) не поддерживают скидки на нефть и газ для союзных государств даже в обмен на поддержку с их стороны. Большинство россиян (60%) против продажи Белоруссии нефти и газа по цене ниже рыночной.

При этом 40% респондентов воспринимают Белоруссию как дружественное государство, 35% – как торгового и экономического партнера России. 4% опрошенных расценили Белоруссию как конкурента России, 3% – как ее противника.

В Кремле заявили, что вопрос о введении визового режима с Белоруссией не рассматривается. «Нет, такая возможность не рассматривается», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий песков (цитата по «Интерфаксу»).

В начале февраля ФСБ установила погранзону на границе с Белоруссией. Как пояснил источник «Дождя» в Кремле, ее установили в ответ на введение Минском пятидневного безвизового режима для граждан США и ЕС.

Позже в российской спецслужбе пояснили, что погранзона введена для борьбы с незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой, и ограничений при пересечении границы для белорусов и россиян не будет.

9 февраля в белорусском МИД заявили, что Россия, установив погранзону, приравнял белорусов к иностранцам.