Книга Кларка Дункана «Alibaba. История мирового восхождения» (весной выходит в издательстве «Эксмо»), как ясно уже из предисловия,– не совсем беспристрастный рассказ. На заре становления бизнеса автор консультировал Джека Ма и одно время даже был акционером компании (при этом автор отмечает, что его работа «остается совершенно независимой», а сам он «никогда не был сотрудником Alibaba»). В известном смысле «Alibaba. История мирового восхождения» принимает эстафету у другой, ранее переведенной на русский книги «Вселенная Alibaba.com», написанной одним из первых западных сотрудников корпорации Портером Эрисманом, который в 2000-х руководил ее международным маркетингом. Дункан добросовестно отнесся к своей задаче. В частности, автор довольно обстоятельно описывает ранние годы компании, впоследствии превращенной бывшим учителем английского Джеком Ма в мирового лидера онлайн-индустрии. Republic приводит фрагмент главы, посвященной тому, как все начиналось.