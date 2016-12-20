12:49

Против сделки по приватизации «Роснефти» ведется кампания по дискредитации. Об этом рассказал председатель совета директоров «Банка Интеза» (российской «дочки» Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико, передает RNS.

«Идет кампания дискредитации против этой сделки – непонятно почему. Думаю, много кто хотел провести эту сделку, это очень привлекательная сделка. <…> Я откровенно вам говорю: никакой интриги нет, сделка очень транспарентная, естественно, сложная, комплексная», – подчеркнул Фаллико.

По его словам, сделка получила одобрение со всех сторон: «все комплаенс мы прошли – европейский, американский, итальянский». Фаллико также заявил, что Газпромбанк не размещал средства в Intesa Sanpaolo, чтобы финансировать сделку.

О продаже 19,5% акций «Роснефти» глава нефтяной госкомпании Игорь Сечин объявил 7 декабря 2016 года. Новыми акционерами стали консорциум трейдера Glencore и суверенного инвестфонда Катара. Сумма сделки составила €10,2 млрд, из которых €7,4 млрд предоставил банк Intesa Sanpaolo совместно с российскими финансовыми организациями.

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