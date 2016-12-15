Пародийный скетч Saturday Night Live о пресс-секретаре Дональда Трампа за неделю собрал 22 млн просмотров на Youtube, а сезон телешоу стал самым успешным за последние 22 года. Американский комик Дин Обейдалла всерьез рассуждает о том, что пародии смогут вразумить американское общество и свергнуть администрацию Трампа, а колумнист The Atlantic считает, что авторы шоу разговаривают с президентом напрямую. «Разговором», видимо, считается единственный твит президента в адрес Saturday Night Live – Трамп был в бешенстве от того, что его пресс-секретаря Шона Спайсера сыграла женщина. Но если зрители постарше еще тешат себя надеждами о влиянии телевидения на власть, то миллениалы понимают, что Saturday Night Live – шоу на случай, если вы застряли дома у родителей на выходных, и что если политическая сатира хочет оказывать настоящее давление на власть, ее нужно менять.
https://www.youtube.com/watch?v=UWuc18xISwI&feature=youtu.be