13:34

Причиной отставки главы «Ростелекома» Сергея Калугина могло стать его недовольство планами компании купить Tele2. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Калугин якобы выступает против приобретения «Т2 РТК Холдинга», который принадлежит «Ростелекому» и Tele2 Россия. Его отставку «лоббирует группа ВТБ, которая намерена продать Tele2 обратно “Ростелекому”», уточняют собеседники издания.

Другой причиной отставки могло стать то, что топ-менеджер «больше думал о бизнес-показателях компании, чем о социальной нагрузке». Пост главы «Ростелекома» может получить председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Об отставке Калугина стало ранее известно газете «Ведомости». Его место могут предложить зампреду правления ВТБ Михаилу Осеевскому.