14:06

Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ, СВР и МИДу повысить безопасность российских посольств за границей, передает «Интерфакс».

«Убийство нашего посла в Турции с особой остротой поставило вопрос о защите находящихся за границей российских граждан в наших загранучреждениях», – заявил он.

Ранее Путин называл «подлым» убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков счел убийство посла нападением на Россию.

Карлов был убит на открытии выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Нападавший выкрикивал исламистские лозунги, также он выкрикнул «Мы умираем в Алеппо, а вы здесь».

Убийцей посла оказался бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был застрелен правоохранителями. Ответственность за нападение на себя позднее взяла коалиция «Армия освобождения» («Джаиш аль-Фатх»), в которую входит и «Фронт ан-Нусра».