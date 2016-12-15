14:23

Свердловский областной суд признал заявления Межрегионального центра прав человека о пытках в ИК-5 в Нижнем Тагиле порочащими деловую репутацию колонии, сообщили «Медиазоне» в региональном УФСИН.

Суд обязал центр выплатить троим сотрудникам ИК компенсации на общую сумму 210 тысяч рублей (по 70 тысяч рулей каждому). Речь идет о публикациях на сайте www.pravo-ural.ru.

Суд первой инстанции в октябре 2016 года признал их не соответствующими действительности и назначил компенсации 300 тысяч рублей каждому из троих сотрудников колонии. Областной суд снизил стоимость компенсации, в остальном решение оставлено без изменений.

Как уточняет «Грани.ру», неизвестно, какие именно публикации стали поводом для обращения в суд. Издание предполагает, что имеются в виду материалы о заключенном Сергее Гореванове. В июне 2016 года администрация ИК-5 подала на него в суд за ложный донос после того, как Гореванов рассказал правозащитникам о пытках.