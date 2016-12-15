14:22

ФСБ России в 2016 году пресекла деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ 16 февраля, передает «Интерфакс».

Глава государства отметил, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается. По словам Путина, особый интерес иностранные агенты проявляют к военно-техническому потенциалу РФ.

Путин также обратил внимание на рост числа кибератак на официальные ресурсы госструктур РФ. Он заявил, что за прошлый год количество компьютерных атак увеличилось в три раза.

Заметка дополняется.