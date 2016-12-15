17:30

Глава МИД России Сергей Лавров впервые встретился с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает Reuters.

В ходе встречи Тиллерсон заявил о готовности работать с Россией, если в этом будет выгода для США. Он также отметил, что Москва должна выполнять свои обязанности по Украине.

«Находясь в поиске новых соприкосновений, мы ожидаем, что Россия будет выполнять минские соглашения и работать с целью деэскалации насилия на Украине», – заявил госсекретарь США.

Лавров в ходе встречи выразил готовность работать с новой администрацией США. По итогам встречи он также рассказал, что Тиллерсон выразил готовность США поддерживать переговоры по Сирии в Астане, передает «Интерфакс».

Как рассказал Лавров, он и Тиллерсон в ходе встречи затронули тему двусторонних отношений и пришли к выводу, что все разногласия нельзя преодолеть «за один присест». Санкции на встрече не обсуждались, уточнил министр.

Бывший глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон был утвержден в должности госсекретаря США 1 февраля.

16 февраля газета The New York Times упрекнула Тиллерсона в том, что он после своего назначения избегает публичности и пропускает «важные события». Например, его не было на встречах президента США Дональда Трампа с израильским премьер-министром и главой правительства Канады.

Издание также предположило, что Тиллерсон не станет много говорить на встречах с министрами иностранных дел G20, которые пройдут 16 и 17 февраля в немецком Бонне.