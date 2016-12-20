15:23

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков займется поставками баранины и мраморной говядины в рестораны и гостиницы. Об этом сообщает РБК.

По данным СПАРК, Жуков является учредителем и генеральным директором ООО «Митмитмит», зарегистрированной в декабре 2016 года. Ее основная деятельность – оптовая торговля мясом и мясными продуктами.

Как объяснил сам Жуков, он на собственном опыте «столкнулся с недостатком на рынке мяса по-настоящему хорошего качества». Певец отметил, что у его компании уже «есть договоренности с целым рядом рестораторов» (с кем именно, он не уточнил), а ежемесячный объем поставок должен составить около 150 тонн. Жуков добавил, что у «Митмитмит» есть поставщики от Воронежской области до Дагестана и Калмыкии, перерабатываться мясо будет ближе к Москве. Объем инвестиций в проект он не раскрыл, отметив, что пока компания обходится собственными средствами.

Участники рынка, мнение которых приводит РБК, считают, что сейчас дефицита мясной продукции нет, а потребности ресторанов обеспечивают такие производители, как «Мираторг» и ГК «Заречное». По данным крупнейшего производителя говядины «Мираторга», объемы поставок премиального мраморного мяса достигают 500 тонн в месяц.

Жуков владеет сетью баров «Руки вверх» (они есть в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Челябинске), рестораном «МореМоре» в яхт-клубе «Адмирал», а также кондитерской Cupcake Story. В середине 2017 года он намерен открыть в московских торговых центрах сеть фастфуда. В 2015 году он рассказывал Republic о том, почему некоторые его проекты так и не стали успешными.