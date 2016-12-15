15:21

На организатора похода на тракторах из Краснодарского края в Москву Алексея Волченко завели уголовное дело о даче взятки. Об этом Волченко сообщил «Кавказскому узлу».

По его словам, он «обратился к посреднику» за информацией о медицинской справке для отца, тот вызвался помочь. Затем мужчина сообщил Волченко, что для справки нужно заплатить врачам некоторые суммы.

«Я решил, что это незаконно и обратился в ОБЭП Калининского района с заявлением на этого мужчину. Следователь пообещал, что его задержат во время передачи денег», – сказал Волченко.

Как утверждает Волченко, он приехал в условленное место, взял справку, но деньги не передал, а затем был задержан полицией. Фермер Олег Попов сообщил «Кавказскому узлу» о задержании Волченко 15 февраля.

Волченко считает уголовное преследование политически мотивированным. Он уверен, что дело связано с его действиями в рамках фермерского движения.

В августе 2016 года краснодарские фермеры из станицы Казанской Кавказского района поехали в сторону Москвы на тракторах. Они хотели пожаловаться президенту России Владимиру Путину на крупные агрохолдинги, которые якобы «забирают у фермеров и у пайщиков землю и фактически ставят на колени».

Участников похода задержали в Ростовской области, Волченко получил десять суток ареста за проведение несанкционированной акции.