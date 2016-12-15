Людям нравится читать. Философы, писатели и поэты, особенно поэты, умеют объяснить эту привычку весьма изящно. И хотя новые средства коммуникации и интернет ломают прежние форматы книг, литературы, да и сам процесс чтения, потребность в такой форме интеллектуального досуга, как ни странно, никуда не исчезает. Это подтверждают сооснователь Bookmate Саймон Данлоп и управляющий директор компании Андрей Баев. Bookmate – книжное приложение, работающее по подписке, оно стартовало в России, но работает сейчас в Индонезии и Сингапуре, в Дании и Швеции, в шести странах Латинской Америки, имея 250 тысяч подписчиков (данные компании) по всему миру.

– В Советском Союзе говорили, что мы – самая читающая страна в мире. Не уверен, что это было правдой, но тем не менее к современной России это в какой-то мере относится?

Андрей Баев: Честно говоря, тоже не могу сказать, что это было правдой. Если говорить о нынешней России, то смотря как оценивать. Если судить по опубликованным наименованиям и продажам, то мы, конечно, не на первом месте, но в пятерке. Но если смотреть на то, сколько людей читают одну и ту же книжку, – то есть я купил, и дальше ее читает сестра, мама, жена, – то, наверно, да, можно сказать, что у нас одну книжку читают больше людей, чем везде.

– Шеринговая экономика.

Баев: В общем, да, sharing economy. Сейчас можно услышать, что мы перестали читать, что чтение как способ потребления контента умерло. Это не так. Все по-прежнему читают. Другое дело, что теперь читают все на телефоне – не обязательно книги, конечно, но книги в том числе. И все три года, что я с Bookmate, моя задача – объяснить людям, что есть такое приложение и как оно работает. Всё! Объясняешь – конверсия растет.

– А это не странно, что людям нужно объяснять, как работает ваш продукт?

Баев: Нет, это ведь новая модель чтения. Наша первоочередная задача – объяснить саму идею подписки: что тебе не нужен отдельный файл на телефоне: оформил подписку и читаешь все, что есть в каталоге. Модель потребления чего бы то ни было по подписке в России запоздала лет на семь, если смотреть по пионерам – скандинавам, американцам. В этом смысле, конечно, сейчас сильно помогают примеры Apple Music, «Амедиатеки», Netflix и так далее.

– Все-таки про объемы чтения – в России и других странах. Как мы соотносимся с Азией, с Европой?

Баев: В России по сравнению с Азией читают больше, по крайней мере в нашем приложении (хотя общая статистика говорит, что все наоборот), и совсем другую литературу. В Азии больше читают комиксы, суперкороткие формы. Но если говорить про Северную Европу, включая Великобританию, наверно, у нас читают меньше. То есть про самую читающую – это миф.

– Вообще, читать на телефоне тяжело: глаза устают, приходят сообщения, хочется проверить фейсбук или почту. Я специально купил Kindle, чтобы не отвлекаться. Думаю, все отвлекаются. Сколько длится средняя сессия у ваших подписчиков?