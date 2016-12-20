16:15

США на данный момент не готовы сотрудничать с Россией на военном уровне. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис, его цитирует «Интерфакс».

«Мы хотели бы сотрудничать с Россией политически, но пока мы не хотели бы взаимодействовать с ней в военном плане»,- сказал он.

Мэттис добавил, что «Россия должна жить в соответствии с международным правом». Лидеры двух стран продолжают вести переговоры и попытаются найти компромисс по этому вопросу, отметил он.

США возобновит военное сотрудничество с Россией, если та докажет свою надежность.

«Сначала Россия должна будет доказать, что ей можно доверять, и сдержать обещания, данные НАТО», – подчеркнул он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки выстраивать отношения с Россией «с позиции силы» бесперспективны. Мэттис на это заявил, что НАТО всегда выступала за военную силу и защиту демократических стран.

В декабре Конгресс США поддержал запрет на военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока Москва не закончит «агрессивную политику» в отношении Украины. Конгресс также одобрил выделение $3,4 млрд на «сдерживание России».

Незадолго до этого Палата представителей Конгресса США одобрила создание комитета, который будет противодействовать «тайному влиянию» Москвы на «людей и правительство».