16:21

Экс-депутата Госдумы Марию Максакову, которая уехала на Украину вместе с бывшим депутатом Денисом Вороненковым, исключили из «Единой России». Об этом журналистам заявил секретарь московского отделения партии Андрей Метельский, передает «Интерфакс».

«Единогласно Максакова Мария Петровна исключена из партии по причине нарушения ею законодательства о партиях. Она сама признала, что имеет двойное гражданство», – пояснил он.

За несколько дней до этого муж Максаковой, бывший депутат Госдумы от КПРФ, дал интервью, в котором рассказал, что получил украинское гражданство в декабре 2016 года после того, как истекли его полномочия как парламентария. По его словам, он вместе с женой эмигрировал из России из-за преследования со стороны ФСБ.

Позднее 14 февраля лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РБК, что с информацией о получении Вороненковым гражданства Украины разберется контрольная комиссия партии.

В интервью Вороненков также заявил, что не голосовал лично за присоединение Крыма к России в 2014 году, так как за него это сделали коллеги по фракции, использовав его карточку. Результаты голосования он назвал ошибкой для России.

Позже Следственный комитет заочно обвинил Вороненкова в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы стоимостью $5 млн и объявил его в федеральный розыск.