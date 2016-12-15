16:34

Сделка по приватизации «Роснефти» должна войти в историю. Такое мнение высказал глава российской нефтяной госкомпании Игорь Сечин, сообщает RNS.

«Сама сделка и ее участники, без сомнения, должны войти в историю. Она <…> создала задел для дальнейшего глобального развития компании. За этой сделкой, безусловно, последует и другое взаимодействие по развитии совместных проектов в добыче, нефтепереработке и торговле как в России, так на всем пространстве Евразии», – говорится в приветствии Сечина участникам семинара «Россия и Италия: искусство инноваций», которое зачитал представитель «Роснефти».

В декабре «Роснефти» отмечали, что сделка по продаже 19,5% ее акций является крупнейшей на мировом энергетическом рынке в 2016 году. Сумма сделки, в которой покупателем доли в «Роснефти» выступил консорциум трейдера Glencore и суверенного инвестфонда Катара, составила €10,2 млрд, из которых €7,4 млрд предоставил банк Intesa Sanpaolo.

Согласно структуре сделки, собственником проданного пакета в «Роснефти» стала сингапурская QHG Shares, одним из косвенных владельцев которой является офшор QHG Cayman, зарегистрированный на Каймановых островах. Роль офшора в сделке и его владельцы неизвестны. В январе 2017 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед встречей главы государства с новыми акционерами «Роснефти» заявил, что «президент обладает всей необходимой информацией» по этому вопросу.

Ранее 16 февраля председатель совета директоров «Банка Интеза» (российской «дочки» Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико пожаловался, что против сделки с «Роснефтью» ведется кампания по дискредитации. Он подчеркнул, что сделка была одобрена со всех сторон, а интерес к участию в соответствующем кредите совместно с Intesa уже проявили 14 банков.