16:47

Минобороны России отказалось от закупки наград «За освобождение Пальмиры» и «За разминирование Пальмиры». Об этом пишет «Газета.Ru».

Ранее военное ведомство объявило тендер на 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии». Затем Минобороны назвало эту цифру ошибкой, указав, что речь идет о двух тысячах наград.

Вместе с тем, как отмечает «Газета.Ru», Минобороны увеличило заказ на медали «За укрепление боевого содружества» (10 тысяч вместо ранее планировавшихся 7 тысяч) и «За воинскую доблесть» (5 тысяч вместо 3,5 тысячи).

Сведения об изменениях в аукционе размещены на портале госзакупок. Источник «Газеты.Ru» в Минобороны утверждает, что заказ был изменен из-за ошибки.

«В общей сложности на закупку геральдической продукции было выделено 45 млн рублей. В рамках этой суммы был произведен перерасчет. Количество медалей “за Сирию” было сокращено. А на высвобожденные деньги было принято решение заказать изготовление других медалей, сопоставимых по цене», – сказал собеседник издания.

Другой источник «Газеты.Ru» допустил, что вместо наград за операцию в Сирии военным вручат медали «За укрепление боевого содружества» и «За воинскую доблесть». По его словам, «в принципе, военная операция в Сирии – это и есть боевое содружество. Ведь военнослужащие помогают дружественному России государству».

В марте 2016 года Минобороны объявляло тендер на 10 тысяч медалей за операцию в Сирии. РИА Новости уточняло, что по числу медалей нельзя судить о количестве участвующих в военной кампании российских военных, поскольку награды будут вручать также гражданскому персоналу.

По данным РБК, в сентябре 2016 года в Сирии находились 1,6 тысячи российских военных. ЦИК РФ сообщал, что в том же месяце на базе «Хмеймим» в Едином дне голосования приняли участие около 4 тысяч человек.