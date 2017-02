Уинстон Черчилль был, без сомнения, выдающейся фигурой своего времени – влиятельный политик и военный, талантливый оратор, признанный мастер слова (он был лауреатом Нобелевской по литературе) и художник. Наконец, он был первым британским премьером, назначившим себе научного советника. Теперь Черчилля называют еще и «астробиологом»: 15 февраля журнал Nature опубликовал статью израильского астрофизика Марио Ливио, которому выпала честь обнародовать неизвестное ранее эссе Черчилля, в котором тот рассуждает о полетах человека в космос и существовании внеземной жизни. В своей статье Ливио пересказывает содержание труда бывшего премьер-министра Великобритании, а также приводит некоторые цитаты оттуда.

Одиннадцатистраничное эссе «Are We Alone in the Universe?» («Одни ли мы во Вселенной?») обнаружили совсем недавно. К Ливио оно попало в прошлом году, когда тот был в Национальном музее Черчилля в Фултоне (штат Миссури). Написано оно было, судя по всему, в 1939 году для газеты News of the World (изначально под заголовком «Одни ли мы в космосе?»), но не было опубликовано. В 1950-х годах Черчилль правил его, когда гостил у издателя Эмери Ревеса, чья жена впоследствии и передала рукопись в американский музей.