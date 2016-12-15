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Неэффективная работа «Газпрома» и «Россетей» в Чечне приводит к тому, что население республики живет «как в XIX веке». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым 13 февраля. На высказывания Кадырова 16 февраля обратило внимание «Радио Свобода».

По словам Кадырова, энергетические компании используют в Чечне «полностью изношенное» оборудование, из-за чего случаются перебои в подаче газа и электричества. Этим, по мнению Кадырова, также объясняется и проблема с оплатой коммунальных услуг населением.

«Мы все платим за свет, за газ, но деньги не доходят. Я прошу и представителей министерств Российской Федерации, и компаний, если вы не можете поставить нормально работу, заберите ваш свет и газ», – подчеркнул он.

15 февраля Кадыров подвел итоги десяти лет работы главой Чечни. В своем инстаграме он, среди прочего, написал: «Сегодня Чечня является одним из самых стабильных регионов не только России, но и всего мира. Наши города и населенные пункты хорошеют на глазах. До самых дальних горных сел проложены газ, вода, дороги, электричество».

В конце 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что объем долгов за газ и электроэнергию на Северном Кавказе продолжает расти. По его словам, с учетом долгов предыдущих лет общая задолженность за газ превысила 70 млрд рублей, при этом только за 2016 год она увеличилась на 10%, или на 6,6 млрд рублей. Долг региона за электроэнергию на оптовом рынке достиг примерно 25 млрд рублей, на розничном – 21 млрд рублей.