18:51

Банк России может перестать покупать валюту для Минфина. Эту инициативу обсуждают в правительстве, рассказали собеседники РБК.

Агентом по проведению валютных операций станет Федеральное казначейство. Оно займется покупкой валюты для Резервного фонда. Процесс перехода этой функции Минфина к Федеральному казначейству может занять до полугода.

«Ждем наличия политического решения и того срока, который поставит Минфин для его исполнения», – сообщили источник РБК.

Опрошенные РБК эксперты полагают, что это необходимо, чтобы Центробанк дистанцировался от влияния на курс рубля. Аналитики также считают, что переход права покупки валюты к казначейству скажется на волатильности рубля. Федеральное казначейство подконтрольно Минфину и это может спровоцировать конфликт интересов так как ведомство заинтересовано в слабом рубле.

С начала февраля ЦБ в интересах Минфина занимается валютными интервенциями. Покупка валюты совершается на сверхдоходы от продажи нефти при условии, что она стоит больше $40 за баррель марки Urals. Всего за февраль планировалось приобрести 113,1 млрд рублей. Приобретенная валюта идет на счета казначейства.