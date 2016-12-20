18:45

Россия и Уругвай подписали совместное заявление о предупреждении гонки космических вооружений, сообщается на сайте МИД РФ.

Государства договорились, что «не будут первыми размещать в космическом пространстве оружие любого вида».

Как отмечено в соглашении, Россия и Уругвай приложат все усилия, чтобы «предотвратить превращение космического пространства в арену военной конфронтации».

Пентагон в январе обвинил Россию в работе над лазерным оружием, которое может угрожать американским спутникам. По мнению военного ведомства США, РФ наряду с Китаем представляют из себя «главные источники агрессии в космосе».