19:49

В Кремле прокомментировали информацию о якобы отданном российским государственным СМИ распоряжении меньше хвалить президента США Дональда Трампа, передает «Газета.Ru».

«Летят утки», – сказал изданию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Bloomberg 16 февраля со ссылкой на источники сообщил, что Кремль приказал госканалам менее «подобострастно» говорить о Трампе.

Журналист Константин Эггерт в колонке для Deutsche Welle рассказал об указании холдингу ВГТРК, суть которого «сводится к короткой фразе: “Трампа больше нет”».

По данным Bloomberg, смена риторики в отношении американского президента связана с беспокойством Кремля из-за того, что администрация Трампа будет менее дружелюбной, чем казалось изначально.

Распоряжение Кремля, отмечало агентство, появилось после слов американского лидера о «захвате» Крыма Россией, а также увольнения советника Трампа Майкла Флинна. Он ушел в отставку после того, как его контакты с российским послом в США стали предметом расследования американских спецслужб.