20:22

Дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лидия открыла клинику в Берлине для лечения своих родственников. Об этом «Дождю» рассказали собеседники, пользовавшиеся услугами медицинского учреждения.

Семья Ротенберга и сам миллиардер ездили на лечение в Германию до 2014 года, но после того, как Европейский союз ввел санкции против России, Ротенбергу запретили въезд в страну. Источник телеканала уточнил, что теперь услугами клиники пользуются сотрудники и партнеры миллиардера.

По словам собеседника, Vitalis-medical была создана в 2012 году. В учреждении предлагают пройти комплексное обследование за €2,9 тысячи и организовать лечение в других клиниках Германии.

Представитель Ротенберга подтвердил «Дождю», что у Лидии Ротенберг есть клиника в Берлине, но подчеркнул, что она сейчас проживает в России и не занимаетсяэти медицинским учреждением.

Заметка дополняется.