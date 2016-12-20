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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предложил властям Филиппин помощь в подготовке охранников для президента страны Родриго Дутерте. Об этом сообщил министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана, передает Reuters.

Москва также решила предоставить Филиппинам доступ к базе данных разведки, так как эта информация поможет в борьбе с преступными группировками.

Лорензана сказал агентству, что существуют «очень тесные связи» между группировками на Филиппинах и ИГИЛ.

Филиппинская сторона расценила визит Патрушева как желание Кремля «воспользоваться радикальными изменениями в области внешней политики при Дутерте, который с неприязнью относится к связям Филиппин с США, имеющим глубокие исторические корни».

В Совбезе ранее рассказали, что 16 февраля впервые прошли российско-филиппинские консультации по вопросам региональной и международной безопасности. Представители двух стран обсуждали военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в антитеррористической и антинаркотической сферах, а также борьбу с международной преступностью.

Министр обороны Филиппин добавил, что ранее Россия заинтересовалась продажей стране беспилотников, вертолетов, стрелкового оружия и подводных лодок.

Дурерте стал президентом Филиппин весной 2016 года. В ходе своей первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным он жаловался на «нахрапистость» и «ханжество» западных стран, а также назвал США «ненадежным» партнером. Кроме того, Дутерте признался, что ждал знакомства с Путиным не только потому, что он «представляет великую страну», но и из-за его «личных лидерских качеств».

После прихода к власти Дутерте объявил о начале широкомасштабной борьбы с наркотиками. Говоря об этой операции, он сравнил себя с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Власти объяснили это высказывание тем, что Гитлер убил «три миллиона невинных граждан, а Дутерте говорил о его “желании убить” три миллиона наркодилеров, чтобы спасти следующее поколение и страну».