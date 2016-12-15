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Русская православная церковь (РПЦ) будет вынуждена ввести ограничения на посещение Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге после того, как архитектурный памятник перейдет в ее собственность. Об этом рассказал первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, передает ТАСС.

По его словам, эта мера будет необходима из-за увеличения потока посетителей. Замминистра сообщил, что ежегодно собор посещают около 2,8 млн туристов, покупающих входные билеты.

«Если вход будет свободным, то людей там будет еще больше, как в метро в час пик. Пусть они подумают (в РПЦ), что сделают, чтобы ограничить доступ, хотя для церкви это сложно», – сказал Аристархов.

Он напомнил ситуацию с музеем-заповедником Херсонес-Таврический в Крыму, вход в который также сделали бесплатным. В Минкульте посчитали, что с введением свободного посещения поток туристов увеличился в три раза, что стало «реальной угрозой сохранности памятника».

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ 10 января. При этом он пообещал, что музейная функция у собора сохранится, а вход будет бесплатным.

Активисты организовали несколько акций протеста против передачи собора РПЦ. После акции 28 января Законодательное собрание Санкт-Петербурга попросило руководителей российских силовых ведомств наказать протестующих. Мероприятие сравнили с акцией Pussy Riot в храме Христа Спасителя и отметили, что оппозиционные депутаты «под видом встреч с избирателями (акция протеста проходила в таком формате) могут устроить Майдан».

Чтобы исключить возможность проведения подобных акций в будущем, депутаты Заксобрания Петербурга приняли законопроект, приравнивающий к митингам встречи парламентариев с избирателями.