23:14

Бывший российский военный Сергей Дубинский, которого международная экспертно-журналистская группа Bellingcat назвала ответственным за сбитый в Донбассе Boeing 777 рейса MH17 «Малайзийских авиалиний», ответил на обвинения в комментарии «Би-би-си».

В докладе сказано, что Дубинский контролировал перевозку в Донбасс пусковой установки ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит Boeing. Дубинский сказал, что расследование Bellingcat опубликовано с целью «увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского “Бука”».

«Для человека, обладающего минимальными знаниями в географии и знающего, где на тот момент проходила линия фронта, подобные статьи ничего, кроме гомерического хохота, вызывать не могут», – сказал он.

Дубинский отметил, что он не стрелял по самолету и не отдавал команду сбивать лайнер. При этом он не уточнил, имеет ли отношение к перевозке «Бука» в Донбасс.

По версии Bellingcat, кроме Дубинского «Бук» перевозили служащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вооруженных сил России.

Заметка дополняется.