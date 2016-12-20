00:32

Суд Южной Кореи арестовал вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ена. Об этом сообщает Yonhap.

Агентство добавило, что суд не удовлетворил ходатайство об аресте президента Samsung Electronics Пака Санджина.

16 февраля Ли Чжэ Ена второй раз допросили в рамках дела о коррупции в окружении отстраненной от должности президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Вице-президента Samsung подозревают во взяточничестве. По версии следствия, компания перевела 22 млрд вон ($18 млн) на счета фирмы подруги президента Чхве Сун Силь. Власти страны, в свою очередь, помогли Samsung в слиянии двух филиалов, основным акционером которых был Национальный пенсионный фонд. Следствие установило, что решение о выплатах принимал лично Ли Чжэ Ен.

Впервые прокуратура потребовала арестовать Ли Чжэ Ена 16 января, но суд отклонил этот запрос, так как не увидел «необходимости ареста».

Прокуратура Южной Кореи задержала Чхве Сун Силь 31 октября. Подругу президента обвинили в использовании своего влияния для того, чтобы заставить крупные южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с ней фонда – Mir и K-Sports.

Кроме того, в ходе расследования установили, что Чхве Сун Силь участвовала в принятии государственных решений, не занимая при этом никаких постов. После этого парламент объявил импичмент президенту. К лету 2017 году Верховный суд либо подтвердит импичмент, либо восстановит Пак Кын Хев должности.