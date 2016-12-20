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Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, уволившийся из-за контактов с послом РФ Сергеем Кисляком, во время допроса сотрудниками ФБР сообщил, что не обсуждал с российским дипломатом вопрос антироссийских санкций. Об этом пишет Тhe Washington Post.

По данным газеты, эта информация противоречит тем сведениям, которыми располагают спецслужбы.

«Ложь ФБР является тяжким преступлением, но любое решение о возбуждении уголовного в итоге будет принимать Министерство юстиции», – подчеркнуло издание.

Источники The Wahington Post пояснили, что Флинн может препятствовать возбуждению уголовного дела, пытаясь дать определение понятию «санкции» и доказывая свою невиновность.

Представители Флинна и ФБР не стал комментировать эту информацию.

Сам Флинн в интервью Тhe Daily Caller News Foundation говорил, что в его разговоре с Кисляком речь шла о высылке 35 российских дипломатов, а не об отмене санкций. Экс-советник подчеркивал, что «не переходил никаких границ» во время беседы с дипломатом.

Как сообщило Reuters, президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил Флинна уйти в отставку. Он отметил, что разговаривая о санкциях с послом РФ, бывший советник «просто выполнял свою работу». По мнению американского лидера, «суть в том, что он не сказал вице-президенту США [Майклу Пенсу] все как следует, а потом он сказал, что не может вспомнить».

Причиной для отставки Флинна стала публикация The Washington Post о контактах между Флинном и Кисляком в декабре 2016 года. Сообщалось, что Флинн рекомендовал России «не слишком бурно» реагировать на новые санкции администрации экс-президента США Барака Обамы.

Reuters уточнило, что этот телефонный разговор состоялся 29 декабря, перед тем, как США ввели санкции против России из-за предположительного вмешательства в выборы.