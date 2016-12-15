04:02

ФСБ задержала на Сахалине группу мигрантов из Центральной Азии, которая направлялась в Сирию, чтобы примкнуть к ИГИЛ. Об этом сообщили в региональной службе ведомства, передает РИА Новости.

По информации ФСБ, мигранты оказались «под идеологическим воздействием» одного из членов данной группы.

Всего задержали четырех человек. Все они «длительное время» проживали в России нелегально. Один их них был объявлен в розыск властями Узбекистана за «преступления экстремисткой направленности». В России он стал фигурантом уголовного дела о незаконном пересечении границы и взяточничестве.

Всех мигрантов отправили на места их проживания, где их привлекут к ответственности. Въезд на территорию России задержанным запрещен.

Заметка дополняется.