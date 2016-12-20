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В марте 2017 года Россия впервые отправит в Китай контейнерный поезд с экспортным продовольствием. Об этом говорится в протоколе совещания у замдиректора департамента экономики и финансов правительства Антона Григорова, пишет «Коммерсантъ».

Газета отметила, что таким образом Москва стремится расширить возможности для экспорта своей продукции, а также решить проблему рентабельности вагонов, которые идут в Китай пустыми.

По словам эксперта аналитического центра при правительстве РФ Григория Микрюкова, в 2016 году Китай увеличил ввоз мясной продукции в 1,5 раза, рыбной – на 9,4%.

По сравнению с морской доставкой, когда грузы из Санкт-Петербурга идут в Китай до двух месяцев, доставка по железной дороге будет осуществляться «гораздо быстрее», подчеркнуло издание. Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов подсчитал, что аналогичный груз по железной дороге будет идти до границы с Китаем неделю.

Заметка дополняется.