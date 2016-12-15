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Апелляционный суд в Сан-Франциско приостановил разбирательство по поводу указа об ужесточении миграционной политики, так как президент США Дональд Трамп пообещал «в ближайшее время» подписать новый документ. Об этом сообщает Reuters.

Фактически суд удовлетворил ходатайство администрации президента, которая требовала прекратить судебное разбирательство. В суде указали, что приостановление будет действовать «до дальнейших постановлений», конкретные сроки не обозначены.

Как сообщает агенство, ранее Трамп заявил, что подпишет новый «исчерпывающий» миграционный указ, который сможет «защитить народ». Кроме того, американский лидер пообещал, что его правительство «будет одним из лучших в истории США».

Указ об ужесточении миграционной политики Трамп подписал в первые дни своей работы на посту президента США, который он занял 20 января. Своим распоряжением он запретил гражданам из семи мусульманских стран въезд в страну на 90 дней, а на 120 дней ограничил прием беженцев.

Штаты Вашингтон и Миннесота подали жалобу на этот указ в федеральный суд Сиэтла. Судья счел документ «неконституционным и незаконным», поэтому приостановил его действие. Минюст попробовал оспорить это решение, но апелляционный суд тогда жалобу отклонил. Вскоре администрация Трампа вновь обжаловала решение суда.