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Счетная палата США (Government Accountability Office, GAO) рекомендовала NASA составить план действий для сохранения присутствия на Международной космической станции (МКС) после 2018 года.

Об этом сообщается на сайте GAO. По мнению ведомства, космическому агентству стоит предусмотреть возможность покупки дополнительных мест на российских «Союзах».

В GAO напомнили, что NASA заключило контракты на доставку астронавтов к МКС с двумя компаниями – SpaceX и Boeing.

Однако, отметили аудиторы, обе компании в 2017 году, как ожидается, не получат сертификаты на свои космические транспортные средства из-за задержек с испытаниями.

Если задержки продолжатся, это отодвинет получение сертификата на 2019 год, когда контракт космического агентства США с Россией о доставке астронавтов на МКС закончится.

В NASA сообщили, что согласились с рекомендациями Счетной палаты и представят требуемый план к 13 марта, передает The Verge.

В январе сообщалось, что американское космическое агентство рассматривает вариант покупки трех кресел на «Союзах» в 2019 году через Boeing. Одно место в полете к МКС на российском космическом корабле для американского астронавта стоит $80 млн.

SpaceX и NASA в 2015 году заключили контракт на запуск пилотируемого корабля Dragon к МКС. Компания перенесла запуск, планировавшийся в конце 2017 года, на май 2018 после взрыва ракеты Falcon 9. Boeing работает над кораблем Starliner, его запуски переносили дважды.