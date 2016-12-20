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Opera выпустила версию браузера с новым интерфейсом и дизайном, сообщается на сайте компании. Сборка пока доступна только для разработчиков.

В компании отдельно отметили появившийся в боковой панели браузера Facebook Messenger. Небольшое окно чата можно прикрепить к панели и использовать с текущей вкладкой или закрепить поверх всех окон.

Новая версия Opera делается в рамках проекта Reborn, о котором компания обещает рассказать в ближайшее время.

Браузер представлен в светлой и темной цветовых темах, поменялся дизайн кнопок, вкладок и экспресс-панели.