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Позиция президента США Дональда Трампа в отношении России изменилась из-за ведущейся в западных СМИ кампании против РФ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванный источник в Кремле.

По словам собеседника газеты, кампания в СМИ против Москвы оказалась настолько «ядовитой», что отпугнула Трампа, который как предполагалось, совершит «новый старт» в отношениях с Россией.

Ранее 17 февраля сам Трамп на пресс-конференции пояснил, что ему было бы легче взять в отношениях с РФ «жесткий курс», но такой подход помешает двум странам сотрудничать. Он также отметил, что публикации «фейковых» новостей в американских СМИ мешают США и России наладить отношения. К числу подобных новостей он отнес сообщения о связи чиновников из его администрации с Россией.

В середине февраля советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после публикации The Washington Post о том, что в конце 2016 года он обсуждал вопрос антироссийских санкций с послом РФ Сергеем Кисляком. 17 февраля стало известно, что в отношении Флинна может быть заведено уголовное дело, так как он сообщил ложную информацию ФБР о своих контактах с российским послом.

16 февраля источники Bloomberg рассказали, что Кремль отдал распоряжение российским государственным СМИ меньше хвалить Трампа. Как отметило агентство, российское руководство беспокоит, что новая администрация США будет менее дружелюбной к РФ, нежели предполагалось изначально – за день от якобы отданного распоряжения Кремля Трамп заявил о «захвате» Крыма Россией. Комментируя информацию Bloomberg, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Летят утки».