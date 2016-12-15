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Убийство сводного брата руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына – Ким Чен Нама – было совершено в течение нескольких секунд группой из шести человек. Об этом пишет The Times.

Как указывает The Guardian, Ким Чен Нам был на некоторое время окружен около стойки регистрации в аэропорту Куала-Лумпура, после чего одна из женщин – предполагаемых убийц применила удушающий прием и отравила его быстродействующим ядом (который пока не определен). Предположительно, это было сделано с помощью платка, прижатого к лицу жертвы. Хотя две ближайшие к месту преступления камеры слежения аэропорта не работали, на других камерах видно, что на женщине до подхода к стойке была надета перчатка, а после этого перчатка исчезла.

Южнокорейская The Korea Times со ссылкой на неназванные источники пишет, что Ким Чен Нам был убит из-за наследства, полученного от отца, прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира. По данным издания, речь идет о «немалой сумме» денег.

Кроме того, собеседники газеты утверждают, что Ким Чен Нам распоряжался секретными зарубежными счетами дяди Ким Чен Ына – Чан Сон Тхэка – после его казни в 2013 году. Нынешний глава КНДР якобы приказал своему брату вернуться в страну со всеми деньгами, и отказ Ким Чен Нама его «сильно разозлил».

Малайзийская полиция уже задержала по делу об убийстве Ким Чен Нама двух женщин (одна из них гражданка Индонезии по имени Сити Айшан, у другой имеется вьетнамский паспорт на имя Доан Тхи Хуонг), а также мужчину – подданного Малайзии Мохаммеда Фарида бин Джалалуддина. Ранее источники газеты Telegraph утверждали, что к убийству причастны две женщины – секретные агенты из Вьетнама.

Об убийстве Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура стало известно 14 февраля. На следующий день малайзийские судмедэксперты провели вскрытие тела Ким Чен Нама; результаты вскрытия пока не обнародованы.