Решение Москвы организовать зону пограничного контроля между Россией и Белоруссий – партнерами по Союзному государству, до сих пор не имевшими четкой границы – продолжает вызывать эмоциональную реакцию с обеих сторон. Пока президент Александр Лукашенко обвиняет Россию в вероломстве, блистая красноречием бывшего директора совхоза, восемь из десяти россиян, если верить провокационному опросу ВЦИОМ, высказываются в пользу введения визового режима с Белоруссией. Похоже, конфликт уже не вписывается в привычный сценарий спадов и подъемов в отношениях между странами, каких уже было немало в прошлом.

И все же нынешнее обострение трудно считать полной неожиданностью. Неиссякаемая предприимчивость белоруссов давно вызывает раздражение у Москвы, где за последние годы накопились серьезные экономические претензии к соседу. В чем суть разногласий и каковы их последствия? Пять графиков о том, как на самом деле связаны экономики Белоруссии и России.