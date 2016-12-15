10:44

Центробанк призвал банки внимательнее проверять денежные переводы по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, сообщает газета «Ведомости».

В письме отмечается, что количество подобных операций растет непропорционально объему импорта, и есть основания полагать, что целью таких операций является незаконный вывод из страны денежных средств и отмывание преступных доходов. Число таких операций Банк России не уточнил.

ЦБ напомнил, что банк вправе отказать клиенту в проведении операции по счету, если у него возникнут сомнения в подлинности документов или если клиент предоставит неполный их комплект. В этом случае кредитная организация должна направить информацию об операциях в Росфинмониторинг.

Банки должны запрашивать у подозрительных клиентов паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие, предупреждает ЦБ.

При проведении сомнительных операций у грузоотправителя или перевозчика обычно отсутствуют документы, подтверждающие наличие товара, нет оформленного паспорта сделки, а для расчетов по контрактам используются счета, по которым редко проводятся другие платежи, а если проводятся, то в масштабах, не сопоставимых деятельности компании, говорится в письме.

В начале февраля «Коммерсантъ» рассказал, что в России существует схема отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), «которая со всех сторон защищена законом». Схема реализуется через двух юрлиц – резидента и нерезидента – которые договариваются взыскать долг через суд. Деньги с должника принудительно списываются приставами на счет взыскателя в иностранном банке.