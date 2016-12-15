11:24

Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) в год столетия революции 1917 года призвана стать символом примирения нашего народа. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «Интерфакс».

«Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения “белых” с “красными”, верующих с неверующими, богатых с бедными, ведь красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит», – подчеркнул предстоятель РПЦ.

По словам патриарха, в РПЦ молятся, чтобы возвращение собора «остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора». Он подчеркнул, что Исаакиевский собор будет открыт для всех, и вход в него будет бесплатным.

«Гарантированно свидетельствую, что собор будет открыт для всех желающих либо помолиться в нем, либо просто увидеть красоту этого великолепного сооружения и ознакомиться с историей замечательного памятника», – заявил патриарх.

16 февраля первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов высказал мнение, что РПЦ придется ограничить вход в собор, так как после отмены платы за билеты число туристов может вырасти, и «людей там будет еще больше, как в метро в час пик».

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ 10 января. После этого активисты провели несколько акций протеста против передачи собора церкви. Они также обратились в суд с иском о законности передачи собора, но суд отказался его рассматривать.