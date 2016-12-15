11:29

Батальон военной полиции из Чечни, отправленный в Сирию, останется там до августа, сообщил «Кавказскому узлу» неназванный представитель силовых структур республики.

«Мы ожидали, что ребята вернутся домой уже в ближайшие пару недель, то есть к концу февраля, как было обещано. Но сейчас говорят, что их решено оставить там до августа. Почему это сделано, непонятно», – рассказал изданию житель Чечни, чей сын сейчас находится в Алеппо.

По словам собеседницы издания, родственник которой также сейчас находится в составе батальона в Сирии, изначально чеченским военным озвучили другие условия службы.

«Когда наших ребят туда отправляли, говорили, что командировка будет всего месяц, и что они будут охранять военный аэродром. Но потом их почему-то отправили в Алеппо, а командировку продлили с одного месяца до трех», – уточнила она.

14 февраля «Интерфакс» и ТАСС сообщали, что командировка чеченских военных в Сирии завершена. Их должны были заменить коллеги из Ингушетии. Глава республики Юнус-бек Евкуров подтверждал, что местный батальон отправили в Сирию, уточняя, что те займутся обеспечением безопасности российской авиагруппы и Центра по примирению враждующих сторон.

500 чеченских контрактников отправили в Сирию в декабре, месяцем позже эту информацию подтвердил глава республики Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, военные должны «сохранить мир на освобожденных территориях». «Кавказский узел» утверждал, что отказавшихся ехать в Сирию военных уволили.