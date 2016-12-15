12:31

Глава Центрального банка Норвегии Ойстен Олсен предупредил об истощении средств фонда национального благосостояния. Об этом сообщает Bloomberg.

Суверенный фонд Норвегии потеряет 50% средств в течение следующих 10 лет, если государство продолжит привлекать деньги из него для покрытия бюджетного дефицита.

«Это может произойти, например, если глобальная рецессия вызовет как снижение доходов от продажи нефти или из-за низкой или отрицательной доходности от вложенного капитала», – заявил Олсен.

Правительство Норвегии ранее приняло решение ужесточить фискальную политику и ограничить процент изымаемых средств из фонда до 3%. В стране также приняли решение увеличить фондовую долю до 70%, чтобы генерировать более высокую прибыль.

Суверенный фонд Норвегии – крупнейший фонд национального благосостояния в мире. Его объем оценивается примерно в $900 млрд.

В 2016 году Норвегия впервые использовала резервы фонда национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета. Из фонда планировалось изъять $25 млрд. Средства потребовались из-за снижения налога на прибыль организаций с 27% до 25%. В 2018 году налог будет понижен до 22%.

Бюджет Норвегии впервые за 20 лет стал дефицитным во втором квартале 2016 года. Его расходы составили 333 млрд крон, а доходы достигли уровня в 328 млрд крон.