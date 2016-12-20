13:02

Россиянин Виталий Попов был лишен прав на использование домена ɢoogle.com, который отличается от адреса поисковика Google одним символом – вместо прописной «g» использовался символ из Unicode «ɢ». Об этом сам Попов рассказал РБК 17 февраля.

По его словам, такое решение было принято организацией по разрешению споров National Arbitration Forum Inc. Попов также еще раз заявил, что его домен не использовался для распространения спама и фишинга.

«Google Inc. лживо приписал мне распространение вредоносного ПО, фишинг, к которым ни я ни мой домен не имеем ни малейшего отношения, а на которые редиректит со своего домена oogle.com (без g вначале и никак с моими не связанный) еще одна американская корпорация – Blue Arctic LLC», – пояснил он.

О споре Попова с Google в конце января 2017 года сообщил портал Motherboard. Как утверждал россиянин, поисковик требовал отобрать у него домен, так как с него ведется рассылка спама, а его владелец занимается незаконным сбором личных данных пользователей. В Google ни тогда, ни сейчас ситуацию не комментировали. Сам Попов обвинения в фишинге и рассылке спама отвергал.

Согласно данным Website Informer, Попов живет в Самаре и занимается программированием сайтов и приложений.