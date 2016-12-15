13:10

Центробанк считает «нормальным» нынешний курс рубля, а его укрепление не вызывает беспокойства. Об этом Bloomberg рассказала первый зампред регулятора Ксения Юдаева, передает Finanz.

«Валютный курс в России плавающий, такая политика доказала свою эффективность, и мы из этого исходим», – заявила Юдаева.

Отклонение курса рубля от запланированного уровня «находится в пределах нормы», отметила она. Укрепление рубля происходит за счет экспортеров, а также сезонного снижения импорта, что обеспечивает валютный приток в Россию. Банк России будет поддерживать высокую ставку, чтобы поддерживать приток капитала в страну.

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что «в ближайшее время» курс рубля ослабнет, а затем стабилизируется, передает «Интерфакс». Он добавил, что правительство будет оперативно реагировать на дальнейшее укрепление российской валюты, сообщает «Прайм».

Стоимость рубля понизилась после заявления министра. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Стоимость доллара и евро к российской валюте поднялась на 15 копеек, превысив отметку в 58 и 62 рубля соответственно. На 13:35 мск доллар стоил 58,18 рубля, а евро – 61,92.

15 февраля состоялась встреча Орешкина с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили укрепление российской валюты, что также негативно сказалось на курсе рубля: стоимость доллара поднялась на треть рубля, а цена евро на 19 копеек.

В правительстве ранее пообещали «страховать» курс от «чрезмерного укрепления». Это необходимо для поддержания российских экспортеров, пояснил первый вице-премьер Игорь Шувалов. При этом он отметил, что такая политика не будет «длиться до бесконечности».