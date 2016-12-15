15:16

Материнская компания Google Alphabet сократила свою программу по раздаче интернета с помощью воздушных шаров Loon. Об этом сообщается в блоге компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Вместо того, чтобы строить всемирную сеть, команда проекта решила запустить небольшое количество шаров только в те регионы, которые более всего нуждаются в доступе к интернету.

«Теперь мы можем провести эксперимент с 10, 20 или 30 шарами. Так у программы будет гораздо больше шансов в конечном счете стать прибыльной», – заявил руководитель подразделения X, которое занимается проектом, Астро Теллер.

С помощью сокращения воздушных шаров удастся снизить расходы на проект, считают руководители проекта. Конкретной суммы они не называют.

C августа 2016 Alphabet сократила расходы на некоторые свои экспериментальные проекты, некоторые из которых были закрыты полностью. Так, в январе был закрыт проект по разработке атмосферных дронов на солнечной батарее Titan, которые также создавались для обеспечения доступа в интернет на труднодоступных территориях.