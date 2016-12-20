Каждую неделю мы пишем о тех, чья смерть за последние семь дней осталась практически незамеченной. Сегодня рассказываем о Луге – самой старой жирафе в мире и одновременно матери жирафа-обозревателя «Новой газеты».

Как и знаменитый жираф Мариус, убитый в зоопарке Копенгагена в феврале 2014 года, Луга была плодом инцеста. Ее отец Мальчик был также ее дедушкой. Луга родилась в Ленинградском зоопарке 31 октября 1981 года, став первым жирафом, который появился на свет в новом павильоне, построенном специально для жирафов на месте слоновника.

Переживая о чистоте крови, мужа для Луги искали за границей. В 1984 году после долгих поисков он был найден. Им стал жираф из Дании, по прибытии в Ленинград получивший имя Гамлет.

Двадцать лет Луга и Гамлет прожили вместе. За это время у них родилось семь здоровых детенышей, но почти все они разъехались по миру: в Москву, Ригу, Ереван, Киев и Будапешт. Самым известным из них стал Самсон Гамлетович Ленинградов, единственный жираф России, официально имеющий полное ФИО. Родившийся в августе 1993-го, Ленинградов прожил с родителями недолго. В возрасте двух лет его разлучили с Лугой и перевели в Московский зоопарк, где он стал своеобразным талисманом.

Долгое время Луга и Гамлет оставались в тени своего сына. Известность Ленинградова была столь высока, что в 1999 году шефство над ним взяла «Новая газета». Самсон Гамлетович Ленинградов был зачислен в штат газеты, получив должность обозревателя и удостоверение за номером 9. Но, несмотря на это, личная жизнь Ленинградова складывалась трагично. Обе его невесты – Люба и Дося – погибли при не до конца выясненных обстоятельствах.

Луга, остававшаяся все это время в Ленинградском зоопарке, овдовела в сентябре 2004 года. Смерть Гамлета была нелепой. В вольере меняли пол, но вместо специального покрытия для копыт положили обычный материал. Гамлет поскользнулся и упал. Сотрудники зоопарка пытались его поднять, но голова Гамлета была разбита, а рана оказалась смертельной. В 2013 году бывшие сотрудники зоопарка писали об этом в открытом письме губернатору, но дело не получило развития.

На момент гибели Гамлета Луге было 23 года. Для жирафов, которые редко живут более 25 лет, это преклонный возраст. Но вскоре Луга, с которой из всех детей осталась лишь дочь Соня, отпраздновала свой 25-летний юбилей, а 4 ноября 2016-го в Ленинградском зоопарке широко отметили 35-летие Луги.

В ночь на 15 февраля 2017 года Луга умерла на 36-м году жизни. До самых последних дней она не показывала никаких признаков недомогания, и ее смерть, как считается, наступила вследствие глубочайшей старости. «Есть основания полагать, – значится в сообщении зоопарка, – что Луга была самым старым жирафом среди живущих в зоопарках мира». Это похоже на правду.