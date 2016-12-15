15:47

Голосование Госдумы относительно вхождения Крыма в состав России было честным и добровольным, его поддержали все депутаты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отверг информацию бывших депутатов Дениса Вороненкова и Марии Максаковой, утверждавших, что они не голосовали за присоединение Крыма, а за них это сделали коллеги, причем без их ведома.

По словам пресс-секретаря, советник президента Владислав Сурков также поддерживал решение по Крыму.

«Конечно. Мне не известно, чтобы кто-то выступал против», – уточнил Песков.

Ранее Вороненков сообщил, что не давал согласия на голосование за присоединение Крыма по его карточке. Присоединение Крыма он назвал ошибкой. Его жена Мария Максакова рассказала «Медузе», что уехала в Таиланд, чтобы избежать голосования.

В интервью украинскому телеканалу «Громадське» Вороненков также заявил, что Сурков «как умный человек» был против присоединения Крыма. «Решение об аннексии принимал один человек. Все нормальные люди были против. Включая его близкое окружение», – заявил бывший депутат.

Вороненков уехал из России на Украину в октябре 2016 года, а в декабре получил украинское гражданство. Причиной эмиграции он назвал преследование со стороны ФСБ. В СК позднее пояснили, что он обвиняется в мошенничестве и фальсификации документов. Вороненков был объявлен в федеральный розыск.